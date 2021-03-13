Норвежская биатлонистка Экхофф досрочно стала победительницей общего зачета Кубка мира

ТАСС, 13 марта. Норвежка Тириль Экхофф впервые стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону. В субботу в гонке преследования на этапе Кубка мира, который проходит в Чехии, Экхофф заняла первое место и стала в общем зачете недосягаемой для ближайшей преследовательницы, соотечественницы Марте Рёйселанн.

В сезоне-2020/21 осталось провести три личные гонки, в активе Экхофф стало 1043 очка, у Рёйселанн - 903. По итогам сезона четыре худших результата не будут учитываться в общем зачете. Также Экхофф по итогам этой гонки досрочно стала победительницей зачета гонок преследования, в ее активе 360 очков, у Рёйселанн - 295.

Экхофф в гонке преследования на дистанции 10 км показала результат 27 минут 13,6 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах. Второе место заняла белоруска Динара Алимбекова (отставание 34,6 секунды; 0 промахов), третьей финишировала немка Франциска Пройс (+40,2; 2). Для норвежки эта победа стала 12-й в текущем сезоне, у женщин больше в течение одного сезона побеждала только шведка Магдалена Форсберг - 14 раз в сезоне-2000/01. Лучшей из россиянок в гонке преследования стала Лариса Куклина, занявшая 37-е место (+3.25,5; 3), Ульяна Кайшева стала 43-й (+3.56,1; 4), Татьяна Акимова - 51-й (+4.35,9; 5), Светлана Миронова - 57-й (+5.34,9; 8).

Экхофф впервые в карьере выиграла большой Хрустальный глобус. Также в нынешнем сезоне она досрочно стала победительницей зачета Кубка мира в спринтерских гонках. 30-летняя норвежка является олимпийской чемпионкой 2014 года и серебряным призером Олимпиады-2018 в смешанной эстафете, бронзовым призером Игр-2014 в масс-старте и женской эстафете, обладательницей бронзовой медали Олимпийских игр в Пхёнчхане в гонке с общего старта. Также в ее активе 10 золотых, две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира.

Тириль Экхофф стала седьмой норвежкой, выигравшей общий зачет Кубка мира. Ранее большой Хрустальный глобус завоевывали Грю Эствик (сезон-1982/83), Метте Местад (1983/84), Санна Грёнлид (1984/85), Анне Эльвебакк (1987/88), Лив-Грете Пуаре (2003/04) и Тура Бергер (2012/13).

Этап Кубка мира в Чехии завершится в воскресенье.