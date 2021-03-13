"Спартак" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:1 обыграл столичное "Динамо" в гостевом матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 12 567 зрителей.

Счет на 20-й минуте открыл защитник "Спартака" Павел Маслов, отправивший мяч в свои ворота. Затем у "Спартака" отличились Виктор Мозес (30-я минута) и Александр Соболев (63, с пенальти). Мозес на 36-й минуте получил повреждение в столкновении и был заменен, вместо него на поле появился Наиль Умяров. Лучшим игроком матча признан вратарь "Спартака" Александр Максименко.

20 февраля команды встречались в рамках Бетсити - Кубка России, тогда победу одержало "Динамо" (2:0). До той встречи бело-голубые не могли выиграть у "Спартака" на протяжении пяти матчей (две ничьи, три поражения). Всего этот матч стал 202-м в истории противостояния, "Динамо" одержало 56 побед, "Спартак" - 77, еще 69 игр завершились ничейным результатом.

"Спартак" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. "Динамо" занимает пятую строчку с 36 очками в активе.

В следующем туре красно-белые 18 марта примут екатеринбургский "Урал", "Динамо" в тот же день на выезде сыграет с "Краснодаром".