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Футбол в России

"Спартак" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

Столичное дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу красно-белых
Нападающий "Спартака" Александр Соболев и защитник "Динамо" Роман Евгеньев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Нападающий "Спартака" Александр Соболев и защитник "Динамо" Роман Евгеньев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:1 обыграл столичное "Динамо" в гостевом матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 12 567 зрителей.

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Счет на 20-й минуте открыл защитник "Спартака" Павел Маслов, отправивший мяч в свои ворота. Затем у "Спартака" отличились Виктор Мозес (30-я минута) и Александр Соболев (63, с пенальти). Мозес на 36-й минуте получил повреждение в столкновении и был заменен, вместо него на поле появился Наиль Умяров. Лучшим игроком матча признан вратарь "Спартака" Александр Максименко.

20 февраля команды встречались в рамках Бетсити - Кубка России, тогда победу одержало "Динамо" (2:0). До той встречи бело-голубые не могли выиграть у "Спартака" на протяжении пяти матчей (две ничьи, три поражения). Всего этот матч стал 202-м в истории противостояния, "Динамо" одержало 56 побед, "Спартак" - 77, еще 69 игр завершились ничейным результатом.

"Спартак" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. "Динамо" занимает пятую строчку с 36 очками в активе.

В следующем туре красно-белые 18 марта примут екатеринбургский "Урал", "Динамо" в тот же день на выезде сыграет с "Краснодаром".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит22136350-1945
2Спартак22125541-2541
3ЦСКА22124638-2140
4Сочи21107432-2237
5Динамо22113829-2436
6Локомотив21104726-2534
7Ростов22104826-2334
8Рубин21104728-2634
9Химки2295827-3132
10Краснодар2194838-2731
11Ахмат22751020-2926
12Урал22511619-2526
13Ротор22461212-3218
14Арсенал22451319-3817
15Уфа21351315-3314
16Тамбов21341414-3413

 

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