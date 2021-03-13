"Спартак" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:1 обыграл столичное "Динамо" в гостевом матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 12 567 зрителей.
Счет на 20-й минуте открыл защитник "Спартака" Павел Маслов, отправивший мяч в свои ворота. Затем у "Спартака" отличились Виктор Мозес (30-я минута) и Александр Соболев (63, с пенальти). Мозес на 36-й минуте получил повреждение в столкновении и был заменен, вместо него на поле появился Наиль Умяров. Лучшим игроком матча признан вратарь "Спартака" Александр Максименко.
20 февраля команды встречались в рамках Бетсити - Кубка России, тогда победу одержало "Динамо" (2:0). До той встречи бело-голубые не могли выиграть у "Спартака" на протяжении пяти матчей (две ничьи, три поражения). Всего этот матч стал 202-м в истории противостояния, "Динамо" одержало 56 побед, "Спартак" - 77, еще 69 игр завершились ничейным результатом.
"Спартак" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. "Динамо" занимает пятую строчку с 36 очками в активе.
В следующем туре красно-белые 18 марта примут екатеринбургский "Урал", "Динамо" в тот же день на выезде сыграет с "Краснодаром".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|22
|13
|6
|3
|50-19
|45
|2
|Спартак
|22
|12
|5
|5
|41-25
|41
|3
|ЦСКА
|22
|12
|4
|6
|38-21
|40
|4
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|32-22
|37
|5
|Динамо
|22
|11
|3
|8
|29-24
|36
|6
|Локомотив
|21
|10
|4
|7
|26-25
|34
|7
|Ростов
|22
|10
|4
|8
|26-23
|34
|8
|Рубин
|21
|10
|4
|7
|28-26
|34
|9
|Химки
|22
|9
|5
|8
|27-31
|32
|10
|Краснодар
|21
|9
|4
|8
|38-27
|31
|11
|Ахмат
|22
|7
|5
|10
|20-29
|26
|12
|Урал
|22
|5
|11
|6
|19-25
|26
|13
|Ротор
|22
|4
|6
|12
|12-32
|18
|14
|Арсенал
|22
|4
|5
|13
|19-38
|17
|15
|Уфа
|21
|3
|5
|13
|15-33
|14
|16
|Тамбов
|21
|3
|4
|14
|14-34
|13