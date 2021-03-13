Футболист "Спартака" Мозес получил повреждение боковой связки колена

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Повреждение боковой связки левого коленного сустава диагностировано у нигерийского футболиста "Спартака" Виктора Мозеса. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

"У Мозеса повреждение боковой связки левого коленного сустава. Требуется МРТ. Но, возможно, восстановится до перерыва [на матчи сборных]", - сказал Фетисов.

Мозес, сравнявший счет в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Динамо", был заменен на 40-й минуте.

Также директор департамента по связям с общественностью "Спартака" рассказал о состоянии здоровья шведского нападающего команды Джордана Ларссона, который покинул поле на носилках в конце второго тайма; вместо него в игру вступил полузащитник Йоррит Хендрикс. "У Ларссона сильный ушиб. Завтра поймем [степень серьезности травмы]", - добавил он.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1.