"Сент-Луис" проиграл "Вегасу" в матче НХЛ. Тарасенко сделал голевую передачу

Нападающий "Сент-Луиса" Тарасенко забросил первую шайбу в НХЛ с октября 2019 года

В составе победителей шайбы забросили Ши Теодор (5-я минута), Марк Стоун (42, 53), Макс Пачиоретти (48) и Алекс Так (60). У проигравших отличился Самуэль Бле (45), которому ассистировал Владимир Тарасенко.

Российский форвард провел четвертую игру после возвращения на лед, на его счету 4 (1+3) очка. В сентябре 2020 года Тарасенко перенес операцию на плече - третью за 2,5 года.

"Сент-Луис" занимает третью позицию в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 33 очка в 28 матчах. "Вегас" находится на первом месте с 37 очками в 25 играх. В следующем матче "Сент-Луис" 16 марта в гостях сыграет с "Лос-Анджелесом", а "Вегас" в тот же день примет "Сан-Хосе".