Тренер "Рейнджерс" прокомментировал игру команды в первом матче после возвращения Панарина

ТАСС, 14 марта. Возвращение российского нападающего Артемия Панарина в состав клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" принесло много положительных вещей как в игровом, так и в психологическом плане для команды. Такое мнение высказал главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

В субботу "Рейнджерс" на домашней площадке обыграли "Бостон" (4:0), Панарин впервые вышел на лед после девятиматчевого перерыва и отметился результативной передачей. В текущем сезоне на счету 29-летнего форварда 19 (5 шайб + 14 передач) очков в 15 встречах.

"Возвращение Панарина принесло очень много [положительных] вещей, не только на льду, но и в психологическом плане, - сказал Куинн. - На мой взгляд, наши ребята, безусловно, высоко его ценят, он любим всеми как товарищ по команде. И он действительно отличный партнер, парни по многим причинам очень хотели, чтобы он вернулся. И вот мы включили его в наш состав и внезапно получили немного больше куража и раскрепощенности, я просто горжусь своими парнями".

20 февраля бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Из-за сложившейся ситуации 22 февраля хоккеист был выведен из состава "Рейнджерс". Клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес, НХЛ поддержала россиянина. 10 марта Панарин вернулся к тренировкам с командой.

В турнирной таблице Восточного дивизиона "Рейнджерс" занимают шестое место, набрав в 26 матчах 25 очков. В следующем матче подопечные Куинна 16 марта примут "Филадельфию".