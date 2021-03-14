Тренер Крянин считает, что завершившийся сезон сложился успешно для российских лыжниц

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по лыжным гонкам сумела достичь хороших результатов в завершившемся международном сезоне, который можно считать успешным для команды. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин.

В воскресенье гонкой преследования на 30 км свободным стилем, проходившей в швейцарском Энгадине, завершился розыгрыш женского предолимпийского Кубка мира. Первое место в гонке заняла норвежка Хейди Венг, второй была шведка Эбба Андерссон, третьей - россиянка Юлия Ступак. Ее соотечественница Татьяна Сорина финишировала шестой, Вероника Степанова - 27-й, Евгения Крупицкая - 36-й, Наталья Непряева - 39-й, Мария Истомина - 40-й, Христина Мацокина - 43-й.

"Гонка проходила в сложных погодных условиях, спортсменкам мешали снег и сильный ветер. С этими трудностями успешнее всего справилась норвежка, а той же Юле немного не хватило сил, видимо. Очень важно было иметь возможность выступить на высоте 1 800 метров, на которой пройдут и лыжные соревнования на Играх в Пекине. Да и любой старт в преддверии Игр очень ценен с точки зрения получения опыта перед Олимпиадой", - считает Крянин.

"Но этот сезон для наших девчонок, несмотря на все травмы и болезни, можно считать успешным. Да, были взлеты и падения, но все равно надо поздравить спортсменок и их тренеров. Здорово, что в нашей женской сборной есть несколько лидеров: Ступак, Непряева, Сорина, которые менялись по ходу сезона. В команде присутствует здоровая конкуренция, без которой невозможен рост результатов", - продолжил собеседник ТАСС.

В общем зачете Кубка мира Ступак заняла второе место, уступив американке Джессике Диггинс, Сорина стала пятой, а Непряева - шестой. В зачете дистанционных гонок Ступак - третья, Сорина - пятая, Непряева - десятая. На чемпионате мира в Германии Ступак, Сорина, Непряева и Яна Кирпиченко завоевали серебряную награду в эстафетной гонке. В общем зачете январского "Тур де Ски" Ступак заняла второе место, Сорина - четвертое, а Непряева - седьмое.

"По ходу сезона, конечно, не обошлось без ошибок, над которыми предстоит большая работа в подготовительный период. Надеюсь, что в олимпийском сезоне наши лыжницы будут еще сильнее и стабильнее", - заключил Крянин.