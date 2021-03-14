Все только начинается. В Улан-Удэ состоялся предолимпийский чемпионат России по борьбе

Для Бурятии, где борьба является одним из самых уважаемых и популярных видов спорта, нынешний чемпионат стал настоящим праздником, трибуны физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ, который вмещает 2 500 зрителей, на протяжении всего турнира были заполнены под завязку, причем зрители присутствовали на соревнованиях уже с утра, когда спортсмены только начинали свой путь к финалам. А посмотреть было на что - страсти, которые кипят на национальных предолимпийских чемпионатах по борьбе, сравнимы лишь с эмоциями на самих олимпийских соревнованиях. Практически каждый российский борец может сказать, что выиграть чемпионат России порой сложнее, чем мировой, или даже Олимпиаду.

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе завершился в Улан-Удэ. Турнир стал важным этапом отбора в национальную команду, которая уже в июле начнет выступление на Играх в Токио.

В рамках проведения чемпионата глава региона Алексей Цыденов и президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили подписали соглашение о сотрудничестве с целью развивать доступность этого вида спорта для жителей Бурятии самых разных возрастов. Официально спортивная борьба развивается в регионе с 1962 года, когда состоялось первое первенство республики по вольной борьбе, оно проходило на сцене местного театра оперы и балета. Чемпионат Советского Союза проходил в Улан-Удэ в 1981 году. В 2021 году на предолимпийский чемпионат в Бурятию приехали сборные команды 41 региона страны.

Победителями чемпионата России в олимпийских весовых категориях стали Завур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Алихан Жабраилов (до 97 кг) и Сергей Козырев (до 125 кг), в неолимпийских - Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Исраил Касумов (до 70 кг) и Малик Шаваев (до 79 кг).

Основное внимание и специалистов, и зрителей было приковано к весовой категории до 74 кг, в этом весе в сборной России такая концентрация звезд, что увидеть их на одном старте уже большая удача. На путевку в этой категории претендуют двукратные чемпионы мира Заурбек Сидаков и Магомедрасул Газимагомедов, чемпион мира Магомед Курбаналиев и победитель Кубка мира Разамбек Жамалов. В финал чемпионата в Улан-Удэ сумели пробиться 25-летний Сидаков и 22-летний Жамалов, и по драматичности поединок стал одним из самых ярких на турнире, его исход решился практически на последних секундах. Всю первую половину лидировал Жамалов - 2:0, но на последних десяти секундах в результате нескольких результативных действий Сидаков смог отвоевать титул сильнейшего борца России в этом весе, победив со счетом 3:2.

"Готовился как на последний бой", - прокомментировал свою победу Сидаков после схватки. Один из самых известных борцов современности двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев после его победы отметил, что места в олимпийской сборной достойны оба финалиста, но такова конкуренция в этом весе, что отправь на Олимпиаду первые 4-5 номеров, и каждый из них сможет побороться за золото.

Стабильность - признак мастерства

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, подводя итоги турнира, отметил, что результат показали борцы, которые стабильно выступали на протяжении всего олимпийского цикла. Здесь, пожалуй, стоит сделать оговорку на весовую категории до 97 кг, в которой не выступал олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро "Русский танк" Абдулрашид Садулаев, он был освобожден от участия в национальном отборе решением тренерского штаба, а также на вес до 125 кг, где турнир пропустил Шамиль Шарипов, который сейчас собирается с силами, чтобы добыть единственную недостающую олимпийскую лицензию в вольной борьбе на турнире в Будапеште.

В отсутствие Садулаева чемпионом России стал Алихан Жабраилов. После победы борец отметил, что потягаться за место в сборной с Садулаевым готов: "Мы боролись с ним по молодежи, хорошо дружим и общаемся и вместе с тем понимаем - это спорт, и если будет контрольная схватка, значит будем бороться".