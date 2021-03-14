Шведские биатлонисты выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Чехии

ТАСС, 14 марта. Шведы Линн Перссон и Себастьян Самуэльссон стали победителями одиночной смешанной эстафеты (сингл-микста) на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Шведский дуэт показал результат 37 минут 41,4 секунды, затратив семь дополнительных патронов. Второе место заняли биатлонисты из Норвегии (отставание 1,5 секунды; 6 дополнительных патронов), третье - команда США (+26,1; 7), впервые в истории поднявшаяся на подиум в сингл-миксте. Российская команда, в составе которой выступали Лариса Куклина и Матвей Елисеев, финишировала пятой, отстав от победителей на 1 минуту 10,8 секунды, затратив семь дополнительных патронов.

Последнюю гонку в карьере провел двукратный серебряный призер Олимпийских игр Ондржей Моравец из Чехии, на своем последнем старте он в паре с Луцией Харватовой занял 17-е место (+3.45,5; 7 штрафных кругов + 11 дополнительных патронов). В активе 36-летнего чешского биатлониста, помимо двух серебряных наград Олимпиады, бронза Игр 2014 года в Сочи, одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира, а также по три золотые и серебряные награды чемпионатов Европы. Его лучшим результатом в общем зачете Кубка мира является шестое место в сезоне-2014/15.

Сборная Норвегии выиграла зачет смешанных эстафет Кубка мира сезона-2020/21, набрав по итогам шести гонок 228 очков. Второе место заняла команда Франции (211), третье - команда Швеции (210).

Заключительный этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 18 по 21 марта.