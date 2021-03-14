Лыжник Большунов прокомментировал вторую победу подряд в общем зачете Кубка мира

ТАСС, 14 марта. Российский лыжник Александр Большунов постарается как можно дольше удерживать у себя большой Хрустальный глобус, вручаемый победителю общего зачета Кубка мира. Об этом Большунов заявил в эфире "Матч ТВ" .

В воскресенье в рамках заключительного этапа Кубка мира состоялась церемония награждения Большунова, во второй раз подряд ставшего победителем общего зачета турнира. Россиянин также получил малый Хрустальный глобус как победитель дистанционного зачета.

"Два года подряд [Хрустальный глобус] не мог уезжать [в Россию] по ошибке, буду стараться удерживать его подольше, - сказал Большунов. - Это сложный трофей, чтобы его добиться, нужно быть наверху. Постоянно, все гонки, бежать, чтобы его выиграть".

Большунову 24 года, на минувшем чемпионате мира в германском Оберстдорфе он впервые в карьере завоевал золотую медаль, также в его активе шесть серебряных и одна бронзовая награда мировых первенств. Большунов трижды выигрывал серебряные медали и один раз бронзовую на Олимпийских играх.