Большунов заработал €197,4 тыс. на этапах Кубка мира в сезоне-2020/21

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сумма призовых российского лыжника Александра Большунова на этапах Кубка мира в сезоне-2020/21 составила €197,4 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

По итогам нынешнего сезона Большунов во второй раз подряд победил в общем зачете Кубка мира. Второе место по сумме призовых занял норвежец Йоханнес Клебо (€68,3 тыс.), третье - россиянин Иван Якимушкин (€51,9 тыс.). В прошлом сезоне Большунов заработал €184,2 тыс., рекорд по сумме призовых за сезон на этапах Кубка мира принадлежит норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, заработок которого составил €366,3 тыс.

Россиянка Юлия Ступак, занявшая второе место в общем зачете, по итогам сезона заработала €100,3 тыс., показав третий результат. Первое место по этому показателю заняла обладательница большого Хрустального глобуса американка Джессика Диггинс (€141,6 тыс.), третье - шведка Эбба Андерссон (€81,9 тыс.). Наибольшую сумма призовых за сезон у женщин выиграла норвежка Тереза Йохауг в 2016 году (€387,4 тыс.).