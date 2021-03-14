Большунов заявил, что выполнил почти все цели в прошедшем сезоне

ТАСС, 14 марта. Российский лыжник Александр Большунов считает, что сумел выполнить практически все цели, поставленные перед сезоном-2020/21. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

В прошедшем сезоне Большунов досрочно стал обладателем второго в карьере Кубка мира, выиграл престижную многодневку "Тур де Ски" и завоевал первую золотую медаль чемпионата мира. Также после дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо, в борьбе с которым Большунов сломал себе палку, 24-летний россиянин занял второе место на мировом первенстве в марафоне. Помимо этого, на турнире в Оберстдорфе спортсмен стал серебряным призером в эстафете и бронзовым - в командном спринте.

"Я все-таки двигаюсь в правильном направлении и с каждым годом немного добавляю. В преддверии следующего сезона я надеюсь сделать еще небольшой шаг, чтобы достойно выступить на Олимпийских играх и завоевать ту медаль, которой у меня еще нет", - заявил Большунов.

"Цели практически все были достигнуты в этом сезоне. Главной целью было взять золото чемпионата мира. Конечно, хотелось еще одно, но не получилось. Также была цель взять общий зачет Кубка мира - она была достигнута, и "Тур де Ски" также выиграл я", - добавил он.

Также россиянин отметил, что хотел бы потренироваться вместе с Клебо, который считается одним из сильнейших финишеров. "Чтобы обыграть Йоханнеса, нужно еще потренироваться. Было бы неплохо, если бы мне удалось потренироваться с ним вместе, чтобы в будущем навязать ему борьбу на финишном спурте", - заключил Большунов.