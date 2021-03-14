Клебо победил Большунова и остался без медали. В Швейцарии завершился лыжный Кубок мира

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Точку в противостоянии непримиримых соперников россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо должен был поставить марафон заключительного этапа Кубка мира в швейцарском Энгадине. Гонка на 50 км завершилась, однако удовлетворения от результата не получил ни один из главных героев этого лыжного сериала, растянувшегося на несколько месяцев.
Большунов в воскресной гонке преследования на 50 км свободным стилем занял шестое место, Клебо - четвертое. Победу одержал норвежец Симен Крюгер, вторым стал его соотечественник Ханс Холунн, третий - швед Йенс Бурман. Неделю назад на чемпионате мира в Германии Большунов и Клебо боролись за победу в марафоне до последних метров, однако, по решению судей, россиянина на финише ждала абсолютно не нужная ему серебряная медаль, а вскинувший победно руки норвежец и вовсе был дисквалифицирован за недопустимый контакт с лидером сборной России. После этой драматичной концовки весь лыжный мир с нетерпением ждал финала Кубка мира, где Большунов и Клебо должны были снова выяснить свои отношения на длинной 50-километровой дистанции и определить, кто из них сильнее.
"Чего не хватило Саше для того, чтобы завершить Кубок мира победой? Наверно, все-таки усталость накопилась, конец сезона, да и гонка тяжелейшая была. Допускаю, что мотивации еще Большунову не хватило. Не стоит его строго судить, нельзя во всех гонках побеждать", - сказал ТАСС старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Днем ранее мужчины разыграли медали в гонке на 15 км классическим стилем. Тогда Большунову не нашлось равных, он занял первое место с отрывом от ближайшего преследователя Клебо на 18,4 секунды.
"Большунов - спортсмен, он мотивирован побеждать в каждой гонке. Очень приятно, что он может забывать негативные моменты и перестраиваться. Саша - достаточно легко обучаемый спортсмен и быстро извлек уроки из того, что происходит. Но последняя гонка на чемпионате мира никогда не забудется, это всегда будет определенной болью и нереализованной возможностью", - подчеркнул Бородавко, комментируя по горячим следам итоги субботней гонки.
"Не скажу, что это победа в одну калитку. У Саши была своя тактика, никто не знал, когда он дернется, он тактически переиграл норвежцев. Но он начал за круг до финиша, не дал возможности Клебо сесть прямо в спину и оторвался. Было видно, что Клебо уже не пошел вдогонку, и Александр спокойно довел гонку", - добавил тренер.
Неудержимая Ступак
Отлично провела заключительный этап Кубка мира российская лыжница Юлия Ступак, которой на завершившемся неделю назад мировом первенстве не удалось выиграть ни одной медали в личных гонках. В Энгадине россиянка была первой в субботней гонке на 10 км и третьей - в воскресном марафоне на 30 км.
В общем зачете Кубка мира Ступак заняла второе место, уступив только американке Джессике Диггинс, другая представительница России Татьяна Сорина стала пятой, ее соотечественница Наталья Непряева - шестой. По итогам зачета дистанционных гонок Ступак - третья, Сорина - пятая, Непряева - десятая. На чемпионате мира в Германии Ступак, Сорина, Непряева и Яна Кирпиченко завоевали серебро в эстафетной гонке. В общем зачете январского "Тур де Ски" Ступак заняла второе место, Сорина - четвертое, а Непряева - седьмое.
"Этот сезон для наших девчонок, несмотря на все травмы и болезни, можно считать успешным. Да, были взлеты и падения, но все равно надо поздравить спортсменок и их тренеров. Здорово, что в нашей женской сборной есть несколько лидеров: Ступак, Непряева, Сорина, которые менялись по ходу сезона. В команде присутствует здоровая конкуренция, без которой невозможен рост результатов", - сказал ТАСС главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин.
Гимн и поздравления от министра
Большунов побеждает в Кубке мира по лыжным гонкам второй год подряд. Но если в прошлом году из-за начавшейся пандемии коронавируса и отмененного финального этапа торжественная церемония вручения главного приза россиянину так и не состоялась, то на этот раз все прошло так, как и положено. Большунов последний раз в этом международном сезоне встал на высшую ступеньку пьедестала почета. В честь его победы прозвучал гимн страны, который он не слышал после завоевания золотой медали на чемпионате мира в Германии, где россияне были вынуждены выступать в нейтральной форме.
"Это сложный трофей, чтобы его добиться, нужно быть наверху. Постоянно, все гонки бежать, чтобы его выиграть", - сказал победитель Кубка мира после окончания церемонии награждения.
В общем зачете Кубка мира Большунов набрал 1 765 очков, вторым впервые в карьере стал россиянин Иван Якимушкин (800 очков), третьим - Клебо (663). Также Большунов получил малый Хрустальный глобус как победитель дистанционного зачета, набрав 921 очко, второе место занял Якимушкин (509), третье - норвежец Симен Крюгер (357). В спринтерском зачете Большунов стал третьим (284). На первой строчке расположился итальянец Федерико Пеллегрино (439), на второй - россиянин Глеб Ретивых (369).
Днем ранее Большунова и Ступак поздравил министр спорта РФ Олег Матыцин.
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"Российские лыжники снова порадовали нас своими блестящими результатами, - сказал Матыцин. - Александр Большунов стал сегодня сильнейшим в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Поздравляю лидера сборной России с этой красивой победой! Александр подтвердил свой класс и умение тактически выстроить гонку, именно благодаря грамотно выбранной тактике он смог оторваться от всех соперников и опередил на финише ближайшего преследователя - норвежца Йоханнеса Клебо - на 18 секунд".
"Поздравляю с победой в женском масс-старте на 10 км Юлию Ступак. Она вернулась в состав сборной России после рождения сына, но пропуск прошлого сезона не отразился на ее настрое, Юлия снова показывает очень высокие результаты. В нынешнем сезоне она становилась второй в общем зачете престижной многодневки "Тур де Ски", выиграла серебро в эстафете на чемпионате мира. Уверен, в будущих гонках мы еще не раз увидим Юлию Ступак на пьедестале почета", - добавил министр спорта.