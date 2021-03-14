Футболист "Спартака" Соболев заявил, что старается играть более раскованно

Соболев выступает за "Спартак" с февраля 2020 года. Вторую часть сезона-2019/20 он проводил в московском клубе на правах аренды из самарских "Крыльев Советов", в мае красно-белые подписали с нападающим полноценный контракт.

"Еще перед матчем с "Краснодаром" я разговаривал с Леонидом Трахтенбергом (бывшим пресс-атташе "Спартака" - прим. ТАСС), и он спросил у меня, почему я не играю в той открытой манере, в которой я действовал в Самаре, почему выгляжу скованно, - сказал Соболев. - Я задумался над этими словами, сказал ему, что действительно чувствую какую-то скованность и не понимаю, откуда она. Оба матча попытался провести, держа в голове слова Трахтенберга. Знаю, что могу принести команде много пользы не только действуя как наконечник атак".

"Я, кстати, не совсем согласен с теми, кто говорит, что я провел фееричный матч против "Динамо" (2:1). Мне кажется, что мог сыграть лучше. Да, отдал голевую передачу и забил с пенальти, но, мне кажется, с моей стороны было много потерь, проигрывал борьбу. Могу играть лучше", - добавил 24-летний футболист.

В нынешнем сезоне Соболев провел 17 матчей за красно-белых, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 41 очко после 22 туров.