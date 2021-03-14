Мазепин вновь опередил Мика Шумахера в заключительный день тестов "Формулы-1" в Бахрейне

ТАСС, 14 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин показал 14-е время в третий, заключительный день предсезонных тестов, которые проходили на трассе в Бахрейне.

Мазепин надеется, что изменит отношение фанатов к себе выступлениями в "Формуле-1"

Результат 22-летнего россиянина составил 1 минуту 31,531 секунды (67 кругов). Лучшим, как и в первый день, стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен из Нидерландов (1.28,960, 64 круга). Второе время показал японец Юки Цунода из "Альфа Таури" (1.29,053, 91), который в предстоящем сезоне заменит в команде россиянина Даниила Квята. Третий результат у испанца Карлоса Сайнса из "Феррари" (1.29,611, 79).

Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" показал пятый результат (1.30,025, 54 круга). Партнер Мазепина по команде немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, в заключительный день стал 15-м (1.32,053, 78 кругов), во второй из трех раз уступив в тестовых заездах россиянину.

Первый этап нового сезона "Формулы-1" пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.