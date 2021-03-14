Спортдиректор "Тамбова" считает, что пауза в чемпионате России должна помочь команде

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" рассчитывает на паузу в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), команда постарается как можно лучше подготовиться к следующей части турнира. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

"Тамбов" в воскресенье в Саранске проиграл "Краснодару" со счетом 0:4 в матче 22-го тура РПЛ. Для команды это поражение стало третьим подряд в премьер-лиге в 2021 году. В общей сложности тамбовчане продлили серию без побед в чемпионате до 11 матчей (девять поражений, две ничьи). В последний раз они побеждали 18 октября 2020 года, когда на выезде обыграли волгоградский "Ротор" (2:0).

"Готовились к игре, хотели дать бой сопернику, но пока нам тяжело, - сказал Худяков. - Слишком много факторов, которые сказались на игре и были не в нашу пользу. До определенного момента неплохо оборонялись, несколько раз удачно выбегали в контратаки, однако класс исполнителей "Краснодара" высок. Это и стало в итоге решающим моментом".

"В любом случае мы будем работать, стараться набрать какие-то очки. Очень рассчитываем на паузу, которая скоро будет в чемпионате в связи с матчами сборной. Постараемся как можно лучше подготовиться к следующему отрезку чемпионата", - добавил спортдиректор "Тамбова".

В турнирной таблице РПЛ "Тамбов" занимает последнее, 16-е место, набрав 13 очков. В 23-м туре чемпионата России команда 19 марта на выезде сыграет с "Сочи", домашний матч 24-го тура против ЦСКА пройдет 4 апреля.