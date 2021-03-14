Спортивный директор "Тамбова" назвал причину проведения матчей без зрителей в начале года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" не проводил матчей со зрителями в 2021 году из-за невозможности окупить расходы, после паузы на игры сборных билеты на матчи команды будут продаваться. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, перед стартом второй части сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) обсуждался вопрос о снятии команды с турнира. Решение о том, что команда доиграет сезон-2020/21, было принято 19 февраля - за два дня до первой официальной игры тамбовчан в новом году. После этого команда провела два матча на номинально домашнем стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, но игры прошли без зрителей. Домашний стадион "Спартак", на котором команда играла в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2018/19, находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.

"Мы понимаем, что погода очень плохая - в Саранске холодно, - сказал Худяков. - Если проводить матчи с болельщиками, народу бы пришло очень мало. Нас прежде всего интересуют затраты, если бы сейчас проводили матчи со зрителями - пришло бы человек 200-300, и мы бы ушли в большой минус. Следующие домашние матчи, которые у нас будут с ЦСКА, "Локомотивом" и "Зенитом", конечно же, будут со зрителями".

Также спортивный директор "Тамбова" рассказал о том, как команда будет готовиться к гостевому матчу 23-го тура РПЛ против "Сочи", который пройдет 19 марта на поле соперника. "Нам очень нужна пауза, в Саранске температура до минус 20 градусов (19 марта пройдут последние матчи 23-го тура РПЛ, 24-й тур намечен на 3-5 апреля - прим. ТАСС) - команда тренируется в манеже, там поле не очень хорошего качества. Завтра команда улетает в Сочи - мы нашли недорогой вариант и поедем туда, четыре дня будем готовиться. Хоть потренируемся в нормальных условиях на натуральном поле", - отметил собеседник агентства.

"Тамбов" после 22 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В воскресенье команда в Саранске уступила "Краснодару" (0:4), для нее это поражение стало третьим подряд в премьер-лиге в 2021 году. В общей сложности тамбовчане продлили серию без побед в чемпионате до 11 матчей (девять поражений, две ничьи). В последний раз они побеждали 18 октября 2020 года, когда на выезде обыграли волгоградский "Ротор" (2:0).