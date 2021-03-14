{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Спортивный директор "Тамбова" назвал причину проведения матчей без зрителей в начале года

Павел Худяков отметил, что в Саранске из-за погодных условий на матчи команды пришло бы не более 300 человек

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" не проводил матчей со зрителями в 2021 году из-за невозможности окупить расходы, после паузы на игры сборных билеты на матчи команды будут продаваться. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

На эту тему
"Тамбов" проиграл "Краснодару" и продлил серию без побед в чемпионате России до 11 матчей

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, перед стартом второй части сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) обсуждался вопрос о снятии команды с турнира. Решение о том, что команда доиграет сезон-2020/21, было принято 19 февраля - за два дня до первой официальной игры тамбовчан в новом году. После этого команда провела два матча на номинально домашнем стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, но игры прошли без зрителей. Домашний стадион "Спартак", на котором команда играла в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2018/19, находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.

"Мы понимаем, что погода очень плохая - в Саранске холодно, - сказал Худяков. - Если проводить матчи с болельщиками, народу бы пришло очень мало. Нас прежде всего интересуют затраты, если бы сейчас проводили матчи со зрителями - пришло бы человек 200-300, и мы бы ушли в большой минус. Следующие домашние матчи, которые у нас будут с ЦСКА, "Локомотивом" и "Зенитом", конечно же, будут со зрителями".

Также спортивный директор "Тамбова" рассказал о том, как команда будет готовиться к гостевому матчу 23-го тура РПЛ против "Сочи", который пройдет 19 марта на поле соперника. "Нам очень нужна пауза, в Саранске температура до минус 20 градусов (19 марта пройдут последние матчи 23-го тура РПЛ, 24-й тур намечен на 3-5 апреля - прим. ТАСС) - команда тренируется в манеже, там поле не очень хорошего качества. Завтра команда улетает в Сочи - мы нашли недорогой вариант и поедем туда, четыре дня будем готовиться. Хоть потренируемся в нормальных условиях на натуральном поле", - отметил собеседник агентства.

"Тамбов" после 22 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В воскресенье команда в Саранске уступила "Краснодару" (0:4), для нее это поражение стало третьим подряд в премьер-лиге в 2021 году. В общей сложности тамбовчане продлили серию без побед в чемпионате до 11 матчей (девять поражений, две ничьи). В последний раз они побеждали 18 октября 2020 года, когда на выезде обыграли волгоградский "Ротор" (2:0).

Теги
Российский футбол
Футбол в Англии
"Арсенал" впервые за пять матчей обыграл "Тоттенхэм" в чемпионате Англии по футболу
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Арсенала"
Читать полностью