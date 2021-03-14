Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире в Марселе

В воскресенье в финальном матче турнира в Марселе 25-летний Медведев обыграл француза Пьер-Юга Эрбера со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Это первый титул Медведева, завоеванный в нынешнем сезоне. Ранее он проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу, а затем - в первом круге турнира АТР в нидерландском Роттердаме его соотечественнику Душану Лайовичу.

"Я по-настоящему счастлив завоевать десятый титул, ведь мне удалось достичь того, о чем я мечтал, когда был маленьким, - сказал Медведев. - Я думаю, что это уже довольно много, но я продолжу стараться работать упорнее, чтобы заработать больше титулов".

"Мне действительно нравится играть на кортах с покрытием "хард". Я чувствую, что именно для них больше всего подходит игра, которую я показываю. Я понимаю, что знаю решения, которые мне необходимо найти во время матча, и это именно то, что я сделал сегодня", - добавил спортсмен.

Медведев является третьей ракеткой мира, он выиграл десятый титул АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров серии Большого шлема - Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021). Медведев 15 марта впервые в карьере поднимется на вторую строчку мирового рейтинга.