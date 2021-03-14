Хет-трик Роналду принес "Ювентусу" победу над "Кальяри" в матче чемпионата Италии

В составе "Ювентуса" хет-трик сделал Криштиану Роналду (10, 25 и 32-я минуты). У "Кальяри" отличился Джованни Симеоне (61). 36-летний португалец в 57-й раз в карьере забил три мяча или более за один матч. Впервые он трижды отличился в составе "Ювентуса" в январе 2020 года, в том матче соперником туринского клуба также был "Кальяри" (4:0).

"Ювентус" продлил серию без поражений в различных турнирах до шести матчей (пять побед, одна ничья).

В турнирной таблице Ювентус" занимает третье место, набрав 55 очков в 26 матчах. У лидирующего "Интера" 65 очков в 27 встречах. "Кальяри" идет на 17-й строчке с 22 очками в 27 играх. В следующем туре "Ювентус" 21 марта примет "Беневенто", "Кальяри" днем ранее на выезде сыграет против "Специи".