Булыкин: матч между "Локомотивом" и "Сочи" держал в напряжении до последних минут

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Игра 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и "Сочи" держала в напряжении до последних минут. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал член совета директоров "Локомотива" Дмитрий Булыкин.

"Локомотив" со счетом 3:1 обыграл "Сочи" в домашнем матче, в составе железнодорожников дубль оформил Франсуа Камано (42-я и 57-я минуты), еще один мяч забил Федор Смолов (89). У "Сочи" голом отметился Артур Юсупов (58). Рифат Жемалетдинов сделал три результативные передачи и был признан лучшим игроком матча.

"Очень понравилась игра, держала в напряжении до последних минут, пока Федор Смолов не забил гол. Сегодня ребята двигались и играли хорошо, использовали моменты", - отметил Булыкин.

"Много факторов, которые влияют на победу, нет какого-то одного. И подготовительная работа, и микроклимат в команде, новые люди, травмированные вышли, очень долго перечислять все факторы. Все, кто сегодня вышли на поле, проявили себя хорошо. Команда реализовала свои моменты, выиграла матч, и это самое главное", - добавил собеседник ТАСС.

В турнирной таблице "Локомотив" поднялся на четвертое место, набрав 37 очков. "Сочи" с тем же числом очков идет на пятой строчке. В следующем туре железнодорожники 18 марта на выезде сыграют против "Уфы", "Сочи" днем позже примет "Тамбов".