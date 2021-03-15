Россиянка Потапова поднялась на 14 строчек в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 15 марта. Российская теннисистка Анастасия Потапова переместилась с 88-й на 74-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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На прошлой неделе 19-летняя спортсменка дошла до четвертьфинала турнира в Дубае, где уступила чешке Барборе Крейчиковой.

Кроме того, на две позиции в рейтинге поднялась Светлана Кузнецова (39-е место). Три строчки потеряла Дарья Касаткина (61), две - Вероника Кудерметова (36) и Анастасия Павлюченкова (45), одну - Екатерина Александрова (34) и Анна Бликова (71).

В первой десятке не произошло перестановок. Лидирует австралийка Эшли Барти, второй идет победительница прошедшего в феврале Открытого чемпионата Австралии Наоми Осака из Японии, третье место занимает румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 15 марта:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 186 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 835;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 7 255;

4 (4). София Кенин (США) - 5 760;

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 370;

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 205;

7 (7). Серена Уильямс (США) - 4 915;

8 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4 815;

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 735;

10 (10). Петра Квитова (Чехия) - 4 571…

34 (33). Екатерина Александрова (Россия) - 1 900;

36 (34). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 800...

39 (41). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 735...

45 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 630...

61 (58). Дарья Касаткина (Россия) - 1 295...

71 (70). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...

74 (88). Анастасия Потапова (Россия) - 1061...

94 (94). Варвара Грачева (Россия) - 858.