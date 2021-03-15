Подозреваемый в употреблении допинга Обухов заявил, что готов к сотрудничеству с ФИФА

ТАСС, 15 марта. Подозреваемый в употреблении допинга нападающий "Ростова" Владимир Обухов заявил, что готов к полному сотрудничеству с Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом игрок сообщил порталу "Чемпионат" .

В понедельник в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) ТАСС сообщили о получении от ФИФА информации о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. Обухов подтвердил, что является одним из этих трех футболистов.

"Я получил уведомление из ФИФА по поводу моей допинг-пробы, взятой в марте 2013 года. В то время я выступал на правах аренды за "Торпедо", а пробу взяли в расположении молодежной сборной России. В письме говорится, что моя проба дала положительный результат, но якобы была уничтожена в московской антидопинговой лаборатории", - сказал Обухов.

Футболист "Ростова" рассказал, что был шокирован новостью о подозрении в употреблении допинга. "Новость из ФИФА стала для меня большим шоком, ни тогда в 2013 году, ни позднее я не слышал ничего о положительном результате моей пробы и тем более не просил никого осуществлять какие-то манипуляции, - добавил Обухов. - Всю свою карьеру я внимательно относился к лекарствам, которые употребляю. Но, к сожалению, далеко не всегда у спортсмена есть возможность проверить то, что ему дает доктор".

"Мы с моей командой юристов уже начали взаимодействовать с РФС, чтобы правильно установить все обстоятельства того случая. Я также готов к полному сотрудничеству с ФИФА", - подчеркнул футболист.

Обухову 29 лет, он выступает за "Ростов" с октября 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей, отдав одну голевую передачу.