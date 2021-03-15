Галактионов: российские футболисты на молодежном Евро должны отталкиваться от своей игры

Молодежный чемпионат Европы состоится в Венгрии и Словении, участие в турнире примут 16 сборных, которые разделены на четыре группы по четыре участника. Групповой этап продлится с 24 по 31 марта. Сборная России игры группового этапа турнира проведет в Венгрии, первый матч против команды Исландии состоится 25 марта в Дьёре. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей).

"Уделили большое количество времени соперникам, было проведено очень много аналитической работы, она практически завершена, остаются детали. Сборная Исландии, матчем против которой 25 марта мы начинаем чемпионат Европы, достаточно крепкая команда, которая заняла второе место в своей подгруппе, у нее есть достаточно яркий нападающий (Свейнн) Гудьонсен, который забил пять мячей в цикле. Это крепкая команда, атлетичная, с которой будет непросто играть - она отдает инициативу, но в то же время нацелена на быстрый мяч", - отметил Галактионов.

"Что касается сборной Франции, понятно, что это топ-соперник с точки зрения футболистов, которые выступают в европейских клубах. В то же время есть нюансы по игре, на которые мы обратили внимание и понимаем, как их использовать. Датчане с приходом нового тренера стали играть в более комбинационный футбол, заняли первое место в группе, эта команда играет очень организованно с точки зрения стилистики. Слабых соперников априори нет, все достаточно хорошие с сильным подбором исполнителей, но мы всегда говорим, что надо отталкиваться от своего качества игры, функционально мы должны отталкиваться от себя", - добавил старший тренер сборной России.

В понедельник Галактионов огласил состав сборной России на матчи группового этапа чемпионата Европы.