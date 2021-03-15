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Сборные по футболу

Галактионов: российские футболисты на молодежном Евро должны отталкиваться от своей игры

Старший тренер команды отметил, что его штаб уделил большое количество времени игре соперников перед стартом турнира
Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов Михаил Шапаев/пресс-служба Российского футбольного союза
Описание
Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов
© Михаил Шапаев/пресс-служба Российского футбольного союза

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу на чемпионате Европы должна отталкиваться от своей игры и функционального состояния. Об этом журналистам рассказал старший тренер команды Михаил Галактионов.

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Молодежный чемпионат Европы состоится в Венгрии и Словении, участие в турнире примут 16 сборных, которые разделены на четыре группы по четыре участника. Групповой этап продлится с 24 по 31 марта. Сборная России игры группового этапа турнира проведет в Венгрии, первый матч против команды Исландии состоится 25 марта в Дьёре. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей).

"Уделили большое количество времени соперникам, было проведено очень много аналитической работы, она практически завершена, остаются детали. Сборная Исландии, матчем против которой 25 марта мы начинаем чемпионат Европы, достаточно крепкая команда, которая заняла второе место в своей подгруппе, у нее есть достаточно яркий нападающий (Свейнн) Гудьонсен, который забил пять мячей в цикле. Это крепкая команда, атлетичная, с которой будет непросто играть - она отдает инициативу, но в то же время нацелена на быстрый мяч", - отметил Галактионов.

"Что касается сборной Франции, понятно, что это топ-соперник с точки зрения футболистов, которые выступают в европейских клубах. В то же время есть нюансы по игре, на которые мы обратили внимание и понимаем, как их использовать. Датчане с приходом нового тренера стали играть в более комбинационный футбол, заняли первое место в группе, эта команда играет очень организованно с точки зрения стилистики. Слабых соперников априори нет, все достаточно хорошие с сильным подбором исполнителей, но мы всегда говорим, что надо отталкиваться от своего качества игры, функционально мы должны отталкиваться от себя", - добавил старший тренер сборной России.

В понедельник Галактионов огласил состав сборной России на матчи группового этапа чемпионата Европы.

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