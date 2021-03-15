СМИ: боксеры Джошуа и Фьюри подписали контракт на два поединка

ТАСС, 15 марта. Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали соглашение о проведении двух поединков. Об этом сообщает газета The Mirror .

По информации источника, согласно контракту, каждый из боксеров заработает по £100 млн (около $138 млн). Первый бой запланирован на июнь-июль этого года в Саудовской Аравии.

Джошуа 31 год, он является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В послужном списке Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

Титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) владеет 32-летний Фьюри. Обязательным претендентом на пояс является 41-летний россиянин Александр Поветкин, на счету которого 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья, ему еще предстоит провести поединок против британца Диллиана Уайта. В активе Фьюри 30 побед (21 нокаутом), ни одного поражения и одна ничья. Боксеры выступают в супертяжелом весе.