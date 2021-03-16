Минздрав Мальты разрешил проведение домашнего матча футбольной сборной с командой России

ТАСС, 16 марта. Министерство здравоохранения Мальты разрешило проведение домашнего матча национальной футбольной команды со сборной России в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает издание Times of Malta со ссылкой на вице-президента Мальтийской футбольной ассоциации Мэттью Пэриса.

"Министерство здравоохранения прислало нам официальное подтверждение того, что Мальтийской футбольной ассоциации предоставлено исключение для проведения отборочного матча чемпионата мира против сборной России на Национальном стадионе", - сказал Пэрис.

11 марта Times of Malta сообщило о том, что проведение матча находится под вопросом. Отмечалось, что власти государства запретили проводить на острове любые спортивные соревнования вплоть до 11 апреля из-за пандемии.

Встреча между сборными Мальты и России должна состояться 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали.