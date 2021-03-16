Салливан: Малкин оказывает на себя большое давление, чтобы приносить пользу команде

ТАСС, 16 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин оказывает на себя большое давление в каждой игре, чтобы приносить пользу команде. Такое мнение высказал главный тренер команды Майк Салливан после победного матча против "Бостона" (4:1), его комментарий приводит пресс-служба лиги.

Малкин отметился двумя очками (1 гол + 1 голевая передача), набрав 1 100 баллов в регулярных чемпионатах НХЛ и став пятым действующим игроком, достигшим этого показателя. Лидером является нападающий "Торонто" Джо Торнтон (1 521 матч; 423 гола + 1098 передач). Форвард "Питтсбурга" также стал третьим россиянином, набравшим 1 100 очков в НХЛ - на счету капитана "Вашингтона" Александра Овечкина 1 299 баллов (717+582), в активе трехкратного обладателя Кубка Стэнли (1996/97, 1997/98, 2001/02) в составе "Детройта" Сергея Федорова - 1 179 (483+696). В текущем сезоне Малкин набрал 24 очка (8+16) в 28 матчах.

"Малкин - игрок, который, как мне кажется, очень сильно полагается на уверенность в себе. Он оказывает большое давление на себя, чтобы приносить пользу команде в каждой игре. Очевидно, что Малкин для нас является одним из самых важных игроков", - сказал тренер.

Малкину 34 года, он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), а также двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2012, 2014).

"Питтсбург" набрал 37 очков в 28 матчах и занимает третье место в таблице Восточного дивизиона. В следующем матче 17 марта "Питтсбург" дома примет "Бостон".