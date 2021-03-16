Рябинский призвал не обращать внимания на слова Уайта перед реваншем с Поветкиным

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Британский боксер Диллиан Уайт много говорит перед реваншем с россиянином Александром Поветкиным, не стоит обращать внимания на его слова. Об этом ТАСС заявил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
"Да, он много говорит. Не обращаем внимания, нам "по барабану", - сказал Рябинский.
Реванш запланирован на 27 марта в Гибралтаре. Бой должен был состояться 6 марта в Великобритании, но ограничения на перемещения в страну из-за пандемии коронавируса привели к переносу поединка в Гибралтар.
В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. Изначально второй бой Поветкина и Уайта должен был пройти в ноябре, но позднее был дважды перенесен из-за заражения россиянина коронавирусом. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.