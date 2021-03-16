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Бокс

Рябинский призвал не обращать внимания на слова Уайта перед реваншем с Поветкиным

Поединок пройдет 27 марта в Гибралтаре

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Британский боксер Диллиан Уайт много говорит перед реваншем с россиянином Александром Поветкиным, не стоит обращать внимания на его слова. Об этом ТАСС заявил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

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"Да, он много говорит. Не обращаем внимания, нам "по барабану", - сказал Рябинский.

Реванш запланирован на 27 марта в Гибралтаре. Бой должен был состояться 6 марта в Великобритании, но ограничения на перемещения в страну из-за пандемии коронавируса привели к переносу поединка в Гибралтар.

В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. Изначально второй бой Поветкина и Уайта должен был пройти в ноябре, но позднее был дважды перенесен из-за заражения россиянина коронавирусом. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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