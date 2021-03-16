"Коламбус" выставил олимпийского чемпиона Григоренко на драфт отказов

ТАСС, 16 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" выставил на драфт отказов российского нападающего Михаила Григоренко. Об этом сообщает журналист телеканала Sportsnet Эллиот Фридман на своей странице в Twitter.

Григоренко заявил, что не думал о деньгах при переходе в клуб НХЛ "Коламбус"

Также на драфт отказов выставлены форвард "Монреаля" Пол Байрон, вратарь "Виннипега" Антон Форсберг и нападающий "Торонто" Джимми Веси.

Согласно регламенту НХЛ, после выставления игрока на драфт отказов его может забрать любой клуб лиги в течение суток. Если этого не происходит, хоккеист отправляется в фарм-клуб.

Григоренко представляет "Коламбус" с лета 2020 года. В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 (2 шайбы + 5 результативных передач) очков.

Форвард также выступал в НХЛ за "Баффало" и "Колорадо". В Континентальной хоккейной лиге представлял московский ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19. С национальной командой Григоренко выиграл золотую медаль Олимпийских игр 2018 года и стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.