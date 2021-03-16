Футболист "Рубина" Самошников рассказал, что начал прогрессировать после беседы со Слуцким

Самошников был вызван в национальную команду на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. Сборная России сыграет в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта).

"Конечно, Леонид Викторович очень повлиял на меня в тот период, когда у меня ничего не получалось и я вообще не играл, - отметил Самошников. - Я ведь недорабатывал на тренировках, у меня, в принципе, вообще ничего не получалось. Однажды Леонид Викторович оставил меня на разговор и объяснил, что мне нужно сделать, чтобы хоть как-то изменить свой статус в команде. Чтобы я хотя бы начал выходить на замену".

"И тогда я услышал его слова, постарался себя перестроить под его требования. Хотел доказать, что не просто так попал в "Рубин", хочу играть, помогать команде, развиваться. Благодарен тренеру за доверие. Тогда я ставил цель попасть в национальную команду. Теперь нужно закрепиться в ней и приносить пользу в сборной", - добавил футболист.

Самошников подписал контракт с "Рубином" в январе 2020 года. В текущем сезоне он провел 19 игр за "Рубин", в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей.