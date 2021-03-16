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Футбол в России

Футболист "Рубина" Самошников рассказал, что начал прогрессировать после беседы со Слуцким

Защитник рассказал, что перестроил себя под требования главного тренера

ТАСС, 16 марта. Футболист "Рубина" Илья Самошников, впервые получивший вызов в сборную России, начал прогрессировать в своей игре после разговора с главным тренером казанского клуба Леонидом Слуцким. Комментарий защитника приводит газета "Спорт-Экспресс".

Самошников был вызван в национальную команду на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. Сборная России сыграет в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта).

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"Конечно, Леонид Викторович очень повлиял на меня в тот период, когда у меня ничего не получалось и я вообще не играл, - отметил Самошников. - Я ведь недорабатывал на тренировках, у меня, в принципе, вообще ничего не получалось. Однажды Леонид Викторович оставил меня на разговор и объяснил, что мне нужно сделать, чтобы хоть как-то изменить свой статус в команде. Чтобы я хотя бы начал выходить на замену".

"И тогда я услышал его слова, постарался себя перестроить под его требования. Хотел доказать, что не просто так попал в "Рубин", хочу играть, помогать команде, развиваться. Благодарен тренеру за доверие. Тогда я ставил цель попасть в национальную команду. Теперь нужно закрепиться в ней и приносить пользу в сборной", - добавил футболист.

Самошников подписал контракт с "Рубином" в январе 2020 года. В текущем сезоне он провел 19 игр за "Рубин", в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей.

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