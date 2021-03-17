"Реал" обыграл "Аталанту" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Миранчук вышел на замену

ТАСС, 17 марта. Испанский футбольный клуб "Реал" на своем поле одержал победу над итальянской "Аталантой" со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" обыграл мёнхенгладбахскую "Боруссию" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

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В составе победителей забитыми мячами отметились Карим Бензема (34-я минута), Серхио Рамос (59, с пенальти) и Марко Асенсио (84). У "Аталанты" отличился Луис Муриэль (83). Рамос забил свой 15-й гол в Лиге чемпионов. Среди защитников больше только у бывшего игрока "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлоса - 16.

Полузащитник "Реала" Тони Кроос провел свой 100-й матч в стартовом составе в Лиге чемпионов. Он стал четвертым немецким игроком, достигшим этой отметки после Мануэля Нойера, Филиппа Лама и Оливера Кана.

Полузащитник сборной России и "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на замену на 84-й минуте вместо Муриэля. В первом матче он остался на скамейке запасных. Миранчук впервые сыграл в плей-офф Лиги чемпионов.

Первый матч завершился победой "Реала" со счетом 1:0. Таким образом, команда из Мадрида пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Соперник "Реала" по 1/4 финала определится в результате жеребьевки, которая пройдет 19 марта.