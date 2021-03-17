"Манчестер Сити" обыграл мёнхенгладбахскую "Боруссию" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 17 марта. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над германской "Боруссией" из Мёнхенгладбаха со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Забитыми мячами отметились Кевин Де Брейне (12-я минута) и Илкай Гюндоган (18). Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

"Манчестер Сити" преодолел рубеж в 100 забитых мячей в текущем сезоне во всех турнирах. Команда восьмой сезон подряд достигает этой отметки, из клубов высшего английского дивизиона только "Манчестер Юнайтед" имел более длительную серию (девять сезонов, 2004/05-2012/13). Кроме того, подопечные Хосепа Гвардиолы забивают не менее 100 мячей во всех 12 сезонах его работы в высших лигах европейских чемпионатов (начиная с сезона-2008/09, до "Манчестер Сити" Гвардиола возглавлял испанскую "Барселону" и германскую "Баварию"), всего команды под руководством испанского специалиста забили 1 718 голов в 686 матчах.

Первый матч также завершился победой "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Таким образом, английская команда пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Оба матча прошли в Будапеште. Это связано с тем, что в Германии действует запрет на въезд из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса. В случае поездки на ответный матч в Англию футболисты и тренерский штаб "Боруссии" были бы вынуждены отправиться на двухнедельную самоизоляцию после возвращения в Германию.

Соперник "Манчестер Сити" по 1/4 финала определится в результате жеребьевки, которая состоится 19 марта.