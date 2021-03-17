Фил Эспозито назвал Овечкина фантастическим хоккеистом

17 марта Овечкин забросил 718-ю шайбу в регулярных чемпионатах и занял чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя Эспозито

ТАСС, 17 марта. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин является фантастическим игроком. Об этом заявил двукратный обладатель Кубка Стэнли канадец Фил Эспозито, комментарий которого приводит пресс-служба "Вашингтона".

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17 марта Овечкин забросил 718-ю шайбу в регулярных чемпионатах и занял чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя Эспозито, на счету которого 717 голов. "Поздравляю, ты фантастический хоккеист, - сказал Эспозито. - Я не знаю, как тебе удается забивать все свои голы, ведь соперники так часто пытаются блокировать твои броски. Удачи тебе, продолжай в том же духе".

And now a message from the great Phil Esposito for Alex Ovechkin on taking over sixth place on the all-time goals list!#ALLCAPS | #Gr8 pic.twitter.com/8NydChJFE8 — Washington Capitals (@Capitals) March 17, 2021