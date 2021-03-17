Тренер "Нью-Йорк Айлендерс" Тротц назвал Овечкина величайшим бомбардиром всех времен

ТАСС, 17 марта. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин является, возможно, величайшим бомбардиром всех времен. Об этом заявил главный тренер "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц, комментарий которого приводит официальный сайт НХЛ.

17 марта Овечкин в матче с "Айлендерс" забросил 718-ю шайбу в регулярных чемпионатах и занял чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя канадца Фила Эспозито, на счету которого 717 голов. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу столичной команды. Тротц с 2014 по 2018 год возглавлял "Вашингтон", под его руководством клуб впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.

"Я назвал его, возможно, величайшим бомбардиром всех времен, потому что в физическом плане нет никого, подобного ему. Никто не бросает шайбу так, как Овечкин. Он опасен всегда, когда находится на льду", - сказал Тротц.

Следующим ориентиром для Овечкина является Марсель Дионн, на счету которого 731 шайба. Наибольшее количество заброшенных шайб в активе Уэйна Гретцки (894).