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Овечкин заявил, что счастлив занять шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

17 марта Овечкин в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" забросил 718-ю шайбу в регулярных чемпионатах и занял чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 17 марта. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин заявил, что счастлив достижению отметки в 718 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Комментарий Овечкина приводит журналистка газеты The Washington Post Саманта Пелл.

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Овечкин вышел на чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

17 марта Овечкин в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" забросил 718-ю шайбу в регулярных чемпионатах и занял чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя канадца Фила Эспозито, на счету которого 717 голов. Также россиянин набрал 1301 очко (718 голов + 583 передачи) в НХЛ, став вторым действующим игроком, достигшим показателя в 1300 очков. Первым является нападающий "Торонто" Джо Торнтон (1521; 423+1098), лидером за всю историю НХЛ - Уэйн Гретцки (2857; 894+1963), который также занимает первое место в списке лучших снайперов.

"Это история, очень хорошие цифры, Я счастлив, - сказал Овечкин. - Но нужно просто двигаться дальше".

"Вашингтон" набрал 42 очка в 29 матчах и занимает первое место в таблице Восточного дивизиона.

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