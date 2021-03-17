Туктамышева призналась, что не волнуется перед чемпионатом мира по фигурному катанию

ТАСС, 17 марта. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не чувствует волнения перед чемпионатом мира, потому что на нем не будет зрителей. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Чемпионат мира по фигурному катанию состоится с 22 по 28 марта в Стокгольме. Помимо Туктамышевой, в составе сборной России на чемпионате мира в женском одиночном катании выступят Анна Щербакова и Александра Трусова.

"Я не знаю, что будет на чемпионате мира. Я так понимаю, мы будем без зрителей кататься, - сказала Туктамышева. - Поэтому такого ажиотажа, такой эмоциональности не будет ощущаться".

"Думаю, все спортсмены будут более спокойно выходить, потому что, когда ты выходишь на огромную аудиторию, это все равно какой-то адреналин создает. А когда все спокойно, без зрителей, не такое сильное волнение присутствует", - добавила фигуристка.

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы (2015), победительницей финала Гран-при (2014/2015) в одиночном катании. В ее активе также серебро и бронза командных чемпионатов мира (2015, 2019).