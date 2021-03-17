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Чемпионат мира по фигурному катанию

Туктамышева призналась, что не волнуется перед чемпионатом мира по фигурному катанию

Турнир стартует 22 марта в Стокгольме
Елизавета Туктамышева Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Елизавета Туктамышева
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не чувствует волнения перед чемпионатом мира, потому что на нем не будет зрителей. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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Чемпионат мира по фигурному катанию состоится с 22 по 28 марта в Стокгольме. Помимо Туктамышевой, в составе сборной России на чемпионате мира в женском одиночном катании выступят Анна Щербакова и Александра Трусова.

"Я не знаю, что будет на чемпионате мира. Я так понимаю, мы будем без зрителей кататься, - сказала Туктамышева. - Поэтому такого ажиотажа, такой эмоциональности не будет ощущаться".

"Думаю, все спортсмены будут более спокойно выходить, потому что, когда ты выходишь на огромную аудиторию, это все равно какой-то адреналин создает. А когда все спокойно, без зрителей, не такое сильное волнение присутствует", - добавила фигуристка.

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы (2015), победительницей финала Гран-при (2014/2015) в одиночном катании. В ее активе также серебро и бронза командных чемпионатов мира (2015, 2019).

Теги
Чемпионат мира по фигурному катанию
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