Матчи 23-го тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о Шикунове

ТАСС, 17 марта. Все матчи 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о серебряном призере чемпионата Европы 1964 года Юрии Шикунове. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

15 марта Шикунов скончался в возрасте 81 года.

В первом матче 23-го тура "Ротор" сыграет с "Ростовом" в среду. Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 18:00 мск. Игры 23-го тура пройдут 17-19 марта.

На протяжении карьеры Шикунов выступал на позиции полузащитника за "Торпедо" из Таганрога, а также за ростовские СКА и "Ростсельмаш". В качестве тренера работал в "Ростсельмаше" и возглавлял "Шахтер" (Шахты).

В составе СКА Шикунов стал серебряным призером чемпионата СССР 1966 года, дважды входил в список 33 лучших футболистов страны. В составе сборной СССР в 1964 году завоевал серебряные медали чемпионата Европы, в финале турнира советские футболисты уступили испанцам (1:2).