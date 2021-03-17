Федерация синхронного плавания России работает в штатном режиме после задержания Власенко

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Федерация синхронного плавания России продолжает работать в штатном режиме после задержания президента организации Алексея Власенко. Об этом ТАСС сообщила первый вице-президент федерации Ольга Брусникина.

Главе Российской федерации прыжков в воду Власенко предъявили обвинение в мошенничестве

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Власенко задержан, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие просит отправить Власенко под арест до 16 мая.

"Федерация продолжает работать в штатном режиме, - сказала Брусникина. - В ближайшие дни выйдет официальное заявление по этой ситуации".

Власенко также является членом исполкома Олимпийского комитета России, президентом Российской федерации прыжков в воду и главой Федерации водного поло России.