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Массовый спорт

Порядка 7 млрд рублей потребуется на улучшение доступности инфраструктуры в регионах РФ

Министр спорта РФ Олег Матыцин в среду выступил перед депутатами Госдумы
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Около 7 млрд рублей потребуется на проведение мероприятий в целях решения задачи по доступности спортивной инфраструктуры в регионах Российской Федерации до 2030 года. Об этом во время выступления перед депутатами Госдумы заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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"В целях развития спортивной инфраструктуры профинансировано строительство 270 объектов, на что потрачено 30,4 млрд рублей, - сказал Матыцин. - Завершено строительство 192 объектов. В целях решения задачи по доступности услуг на поставку оборудования необходимо продлить эти мероприятия до 2030 года. В целом на это потребуется порядка 7 млрд рублей".

"Активно развивается спорт в сельской местности. Физкультурно-оздоровительные мероприятия осуществляются на 116 тыс. спортивных сооружениях, 65 тыс. из них плоскостные", - добавил министр спорта РФ.

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