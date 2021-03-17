Порядка 7 млрд рублей потребуется на улучшение доступности инфраструктуры в регионах РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Около 7 млрд рублей потребуется на проведение мероприятий в целях решения задачи по доступности спортивной инфраструктуры в регионах Российской Федерации до 2030 года. Об этом во время выступления перед депутатами Госдумы заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
"В целях развития спортивной инфраструктуры профинансировано строительство 270 объектов, на что потрачено 30,4 млрд рублей, - сказал Матыцин. - Завершено строительство 192 объектов. В целях решения задачи по доступности услуг на поставку оборудования необходимо продлить эти мероприятия до 2030 года. В целом на это потребуется порядка 7 млрд рублей".
"Активно развивается спорт в сельской местности. Физкультурно-оздоровительные мероприятия осуществляются на 116 тыс. спортивных сооружениях, 65 тыс. из них плоскостные", - добавил министр спорта РФ.