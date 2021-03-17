Матыцин надеется, что ситуация с Власенко не помешает подготовке сборных к Играм в Токио

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что ситуация с президентом Федерации синхронного плавания России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации водного поло России Алексеем Власенко не помешает подготовке сборных страны к Олимпийским играм в Токио. Такое мнение Матыцин высказал в разговоре с журналистами.

Ранее стало известно, что Власенко предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие просит отправить Власенко под арест до 16 мая.

"Действия следственных органов не могу комментировать: у меня такая же информация, как у вас, - сказал Матыцин. - Надеюсь, что будут приняты взвешенные решения и они не отразятся негативным образом на подготовке спортсменов и деятельности федераций".

Власенко 56 лет. Он является членом технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA), входит в бюро Европейской лиги плавания (LEN), а также является членом исполкома Олимпийского комитета России.