Российский теннисист Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

ТАСС, 17 марта. Россиянин Аслан Карацев обыграл итальянца Лоренцо Сонего в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Дубае.

Выход Аслана Карацева в полуфинал стал главной сенсацией Australian Open

Виват, король! Выход Аслана Карацева в полуфинал стал главной сенсацией Australian Open

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Карацев, получивший специальное приглашение (wild card) на турнир, обыграл имевшего 17-й номер посева Сонего со счетом 3:6, 6:3, 6:4. В четвертьфинале россиянин сыграет с итальянцем Янником Синнером (32-я ракетка мира).

27-летний россиянин занимает 42-е место в рейтинге ATP. Это его второй турнир после Открытого чемпионата Австралии - 2021, на котором он дошел до полуфинала. Ранее на турнире в Дохе Карацев завершил выступление во втором круге, проиграв австрийцу Доминику Тиму.

Сонего 25 лет, он располагается на 37-й строчке мирового рейтинга.

Турнир в Дубае завершится 20 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.