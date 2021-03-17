Начало матча ЦСКА - "Зенит" отложили по просьбе "Матч ТВ"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Начало матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Зенитом" было отложено на несколько минут по просьбе "Матч ТВ", который транслирует игру. Об этом ТАСС сообщил руководитель GR субхолдинга "Матч ТВ" Дмитрий Рыжков, комментарий которого приводит пресс-служба телеканала.

Центральная встреча тура проходит в среду в Москве на домашней арене ЦСКА.

"Так вышло, что матч Тинькофф - премьер-лиги "Ротор" - "Ростов", который транслировал наш телеканал, задержался с началом на 5 минут, и мы уже заранее понимали, что трансляция этой игры не закончится ко времени начала игры ЦСКА - "Зенит", - пояснил Рыжков.

"Поэтому мы оперативно связались с руководством РПЛ и попросили их задержать начало московского матча для того, чтобы зрители "Матч ТВ" смогли полностью посмотреть обе трансляции. Лига пошла нам навстречу, за что ей большое спасибо", - добавил он.

"Зенит" за восемь туров до конца чемпионата лидирует в турнирной таблице, ЦСКА идет на третьем месте. После первого тайма счет в игре равный - 1:1.