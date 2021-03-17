"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" и повел в серии второго раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 17 марта. Казанский "Ак Барс" на домашней площадке одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 4:1 в первом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6 223 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Патрис Кормье (11-я минута), Михаил Глухов (24), Дмитрий Воронков (27), Найджел Доус (30). У "Салавата Юлаева" отличился Владислав Картаев (24). После шайбы Доуса "Салават Юлаев" поменял вратаря: вместо Юхи Метсолы на лед вышел Даниил Тарасов.

Счет в противостоянии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Ак Барса". Следующий матч пройдет в Казани 19 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в двух победу одержала казанская команда (4:1, 4:1), в двух - уфимский клуб (7:3, 3:2). В плей-офф команды встретились в седьмой раз. До этого в четырех сериях победу одерживал "Ак Барс", в двух - "Салават Юлаев".

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Ак Барс" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). "Салават Юлаев" стал чемпионом по итогам сезона-2010/11.