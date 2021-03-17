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КХЛ

"Локомотив" обыграл ЦСКА в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ярославского клуба. Следующий матч в серии до четырех побед пройдет в Москве 19 марта
Хоккеисты "Локомотива" Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Локомотива"
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" в гостях победил московский ЦСКА со счетом 2:0 в стартовом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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На 50-й минуте отличился Егор Коршков, на 59-й - Михаил Беляев.

ЦСКА выиграл у "Локомотива" три матча из четырех в регулярном чемпионате сезона-2020/21. В плей-офф команды встречались один раз, в сезоне-2016/17, также на стадии 1/4 финала, "Локомотив" одержал победу в серии со счетом 4-2.

"Локомотив" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Москве 19 марта.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. "Локомотив" играет в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), пропустив сезон-2011/12. Ярославский клуб ни разу не оставался за пределами зоны плей-офф, в 2009 году команда вышла в финал Кубка Гагарина.

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