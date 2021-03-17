СМИ: Гончаренко могут уволить после поражения от "Зенита"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко может быть уволен после поражения в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) от петербургского "Зенита" (2:3). Об этом сообщает газета " Спорт-Экспресс ".

"Зенит" в большинстве обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Действующее соглашение со специалистом рассчитано до июня 2021 года. В декабре 2020 года уже поднимался вопрос об отставке Гончаренко, но, по словам источника, тренер сохранил пост благодаря гостевой победе над "Ростовом" (3:1) в 19-м туре РПЛ, а также позиции председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина.

Также "Спорт-Экспресс" сообщает, что в случае отставки Гончаренко исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Василий Березуцкий.

Гончаренко 43 года, он возглавляет армейский клуб с 2016 года, с сентября 2015 года по июнь 2016 года входил в штаб главного тренера команды Леонида Слуцкого. Также в РПЛ занимал должность главного тренера в "Уфе", екатеринбургском "Урале" и краснодарской "Кубани".

ЦСКА после поражения от "Зенита" продолжает занимать третье место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 40 очков. Отставание от занимающего первую строчку петербургского клуба составляет 8 очков.