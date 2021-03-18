"Челси" обыграл "Атлетико" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 18 марта. Лондонский футбольный клуб "Челси" на своем поле одержал победу над мадридским "Атлетико" со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Бавария" обыграла "Лацио" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Мячи забили Хаким Зиеш (34-я минута) и Эмерсон (90+4). Результативной передачей отметился Тимо Вернер. Во всех турнирах он набрал 17 очков по системе "гол+пас" (10 голов и 7 передач), больше, чем любой другой игрок "Челси".

На 82-й минуте с поля был удален защитник "Атлетико" Стефан Савич.

Первый матч завершился победой "Челси" со счетом 1:0. Таким образом, команда из Англии пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Соперник "Челси" по 1/4 финала определится в результате жеребьевки, которая состоится 19 марта. Ранее в четвертьфинал вышли "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Реал", "Пари Сен-Жермен" и "Порту".