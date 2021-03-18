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Вратарь "Рейнджерс" Георгиев назвал сюрреалистичной победу в матче НХЛ со счетом 9:0

"Рейнджерс" разгромили "Филадельфию"
Александр Георгиев Bruce Bennett/Pool Photo via AP
Описание
Александр Георгиев
© Bruce Bennett/Pool Photo via AP

ТАСС, 18 марта. Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев назвал сюрреалистичной победу над "Филадельфией" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий российского голкипера приводит пресс-служба НХЛ.

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В ночь на четверг "Рейнджерс" обыграли "Филадельфию" со счетом 9:0. Эта победа стала крупнейшей в текущем сезоне НХЛ. Две шайбы на счету российского форварда Павла Бучневича, один гол в активе Артемия Панарина. Георгиев отразил 26 бросков.

"Это было сюрреалистично, - сказал Георгиев. - Я, очевидно, пытался сосредоточиться на своей работе во время игры, но нельзя было не заметить, насколько невероятно играли ребята".

"Рейнджерс" занимают шестое место в таблице Восточного дивизиона, набрав 28 очков за 28 матчей. Следующий матч команда проведет в ночь на субботу в гостях против "Вашингтона".

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