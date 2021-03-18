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Петр Ян получил победный гонорар, несмотря на поражение в бою против Стерлинга

Россиянин 7 марта проиграл американцу в результате дисквалификации и лишился титула в легчайшей весовой категории
Петр Ян AP Photo/John Locher
Описание
Петр Ян
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российскому бойцу Петру Яну выплачен победный гонорар, несмотря на поражение в поединке против американца Алджамейна Стерлинга. Об этом Ян заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Получил гонорар как за победу. Сейчас идут переговоры по поводу процента от платных трансляций. Возможно, там тоже что-то будет", - сказал Ян.

7 марта Ян был дисквалифицирован в титульном бою против Стерлинга за запрещенный удар. Стерлинг в настоящий момент является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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