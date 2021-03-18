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Футбол в России

Кузяев принял извинения Ахметова за фол в матче ЦСКА - "Зенит"

Оба футболиста находятся в расположении сборной России

СОЧИ, 18 марта. /ТАСС/. Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев принял извинения за грубое нарушение правил от полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова. Об этом Кузяев рассказал в четверг после тренировки сборной России в Сочи.

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В 23-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги Ахметов был удален с поля за фол против Кузяева. Оба футболиста вызваны в сборную России на предстоящие матчи.

"Мы пообщались, он сказал, что не хотел нанести мне вред, но так получилось. Это игровой момент, он извинился, уже все хорошо", - сказал Кузяев.

Подготовка к отборочному циклу чемпионата мира по футболу 2022 года проходит в Сочи на базе "Юг-спорт". В сборах принимают участие девять футболистов, остальные приедут до 20 марта. Тренировки будут проходить до 22 марта, после чего команда отправится на Мальту.

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