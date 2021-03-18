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Футбол в России

Алекперов рассчитывает, что "Спартак" будет бороться за чемпионство в текущем сезоне

Также глава "Лукойла" высказался по поводу скорой смены главного тренера команды
Глава "Лукойла" Вагит Алекперов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава "Лукойла" Вагит Алекперов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" в нынешнем сезоне, как и всегда, должен бороться за чемпионство. Об этом журналистам заявил Вагит Алекперов, президент "Лукойла" - компании, которая является генеральным спонсором клуба.

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В четверг "Спартак" на своем поле примет "Урал" в рамках 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Всегда рассчитываем на победу, - сказал Алекперов. - Бороться надо всегда [за чемпионство]".

Также он ответил на вопрос, кто должен прийти на смену главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско, который оставит пост по окончании сезона. "Надо искать лучшего тренера. Это решает совет директоров", - сказал он.

"Спартак" за восемь туров до конца чемпионата России занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего "Зенита" на 7 очков.

Теги
Российский футболАлекперов, Вагит Юсуфович
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