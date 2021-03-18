Футболист "Спартака" Зобнин повредил мышцу и пройдет медобследование в сборной России

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин пройдет медобследование в сборной России по футболу после повреждения мышцы в матче с "Уралом". Об этом журналистам сообщил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

В четверг Зобнин получил травму во втором тайме матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Урала" (5:1). Он был заменен на 67-й минуте игры, вместо него на поле вышел защитник Илья Кутепов.

"Зобнин дернул мышцу, завтра он полетит в расположение сборной, где пройдет МРТ-обследование" - сказал Фетисов.

15 марта полузащитник был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира к чемпионату мира -2022 против команд Мальты, Словении и Словакии. Национальная команда 18 марта начала готовиться к предстоящим играм в Сочи.

"Спартак" после 23 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет четыре очка. В 24-м туре красно-белые 4 апреля на выезде сыграют с "Ростовом".