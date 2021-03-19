ЦСКА обыграл "Реал" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 19 марта. Московский ЦСКА обыграл мадридский "Реал" со счетом 96:89 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

"Баскония" обыграла "Зенит" в Евролиге, совершив рывок 19:0 в конце матча

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Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Уилл Клайберн, набравший 23 очка. В составе "Реала" 20 очков набрал Трей Томпкинс.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 19 побед при 10 поражениях. "Реал" идет седьмым, имея в активе 17 побед при 13 поражениях.

Следующий матч ЦСКА проведет 25 марта дома против сербской "Црвены Звезды", "Реал" в тот же день сыграет на выезде с французским АСВЕЛом.