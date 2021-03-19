{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

ЦСКА обыграл "Реал" в матче баскетбольной Евролиги

Армейцы одержали выездную победу со счетом 96:89
© EPA-EFE/JuanJo Martin

ТАСС, 19 марта. Московский ЦСКА обыграл мадридский "Реал" со счетом 96:89 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

На эту тему
"Баскония" обыграла "Зенит" в Евролиге, совершив рывок 19:0 в конце матча
"Баскония" обыграла "Зенит" в Евролиге, совершив рывок 19:0 в конце матча

Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Уилл Клайберн, набравший 23 очка. В составе "Реала" 20 очков набрал Трей Томпкинс.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 19 побед при 10 поражениях. "Реал" идет седьмым, имея в активе 17 побед при 13 поражениях.

Следующий матч ЦСКА проведет 25 марта дома против сербской "Црвены Звезды", "Реал" в тот же день сыграет на выезде с французским АСВЕЛом.

НХЛ
Клуб НХЛ "Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных
Россиянин получил повреждение 17 марте в матче регулярного чемпионата против "Бостона"
Клуб НХЛ "Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных
Читать полностью